Migranti | accordo Italia-Albania | dura replica di Centinaio alla sinistra

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gian Marco, esponente della Lega e vicepresidente del Senato, in un’intervista a ‘L’Identità’in modo duro alle accuse arrivare dall’tra. Non solo il premierato sul tavolo politico in questi ultimi giorni. Anche l’trasuista facendo molto discutere e, esponente della Lega e vicepresidente del Senato, in un’intervista a L’Identitàalle dure accuse che sono arrivate dsubito dopo l’intesa.intervistato da ‘L’Identità’ sull’trae ...

Con l'siglato tra Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama , l'Italia conta di trasferire una parte deisalvati in mare in Albania , da trattenere in due centri da 3.000 posti che nell'...

Albania-Italia, accordo sui migranti: cosa c'è scritto WIRED Italia

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Fatto Quotidiano"si sofferma sul patto tra Roma e Tirana ...Continua la battaglia delle opposizioni all’accordo Italia-Albani per la gestione dei migranti. Il Pd è pronto a protocollare la richiesta di espulsione dal Partito socialista europeo per il premier ...