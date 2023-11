Michelle Hunziker | la tenera dedica di Alessandro Carollo | Hai travolto e stravolto tutto

Leggi Ancheufficializza con Alessandro Carollo: prima foto social Il messaggio di Alessandro Carollo Alessandro Carollo ha condiviso tre scatti in compagnia di della condutrice svizzera in moto,...

Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato Alessandro Carollo e la dedica d'amore social: «Mi hai stravolto la vita ilmessaggero.it

Michelle Hunziker innamorata di Alessandro Carollo: «L'amore guarisce, arriva quando smetti di frignare» leggo.it

Tra le reazioni al post, non sfugge anche quella della Hunziker che ha scritto: "Come sempre mi hai fatto emozionare", chiamando pubblicamente "amore" il nuovo fidanzato. Il messaggio sull'amore di ...Televoto affollatissimo per la diretta della 18 esima puntata del Grande Fratello. In nomination ben sette concorrenti, uno di loro questa sera sarà eliminato. Ci sarà spazio ...