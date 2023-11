Michelle Hunziker | il fidanzato Alessandro Carollo si sbilancia | “Mi hai stravolto la vita”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È fatta tra: la coppia non si nasconde più neanche sui social. La conduttrice aveva già mostrato l’uomo nelle sue stories, ma questa voltaha voluto dedicarle un lungo messaggio per dimostrare tutto il suo amore per la conduttrice. Sul suo profilo, un post li vede felici a bordo di una moto, passione che sembra accomunare entrambi. I fan sono contenti della nuova coppia, soprattutto perché appaiono molto felici e complici., la ...