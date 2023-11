Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro | il dolce annuncio riempie i cuori di gioia

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 novembre 2023) PERSONAGGI TV. L’amore è nell’aria per, che ha recentemente aperto il suo cuore alamore,Carollo. La coppia, con una passione condivisa per le avventure in moto, ha fatto battere idei fan con una dichiarazione pubblica che ha illuminato il mondo dei social media. Lae Carollo sembrano navigare controcorrente, consolidando un legame che molti ora celebrano. LEGGI ANCHE:, chi è il: è l’ex della famosissima LEGGI ANCHE: “ha un”: il gossip è rovente in queste oreCarollo rende ufficiale l’amore su ...