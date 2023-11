“Mi avete rotto i… ” | Panico a Dritto e Rovescio | quello che è successo è gravissimo | Rischio immediato di licenziamento

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 novembre 2023) Si scatena ilnel corso della puntata.che succede èe potrebbe esserci ildi… I conduttori dovrebbero essere molto neutrali onde evitare di mettere in difficoltà gli ospiti e creare dei conflitti che minano la discussione televisiva. Tuttavia, alcuni di loro fanno fatica a mantenere la neutralità per i motivi più diversi tra cui possono figurare bias personali, pressioni esterne e credenze. Innanzitutto, essendo individui come tutti gli altri, possono essere influenzati dalle loro opinioni personali e punti di vista. Questo fenomeno è chiaramente evidente soprattutto nei talk show televisivi, quando si arriva a una serie di dibattiti politici e sociali. Qualche volta questi ...