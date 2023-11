MFE | Stefano Sala | In tutti i Paesi europei c’è interesse al progetto di Mfe

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 novembre 2023) «In Mfe sempre pronti a individuare opportunità di crescita oltreconfine» Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 33 Un gruppo Mediaset che non smette di «guardarsi intorno per individuare soluzioni di crescita», dice, consigliere d’amministrazione di Mfe, e numero uno di Mfe Adv, Publitalia, Publiespana e Publieurope: le concessionarie del gruppo. L’espansione internazionale è parte integrante della strategia di MediaforEurope (nuovo nome del gruppo Mediaset). Accompagnata, peraltro, dalla corsa della raccolta pubblicitaria. «Negli ultimi 4 anni ci sarebbero stati – puntualizzai fattori per immaginare, se non un crollo, quantomeno una caduta importante degli investimenti pubblicitari. Invece il mercato della pubblicità in Italia è rimasto, a grandi linee, sui livelli del 2019. E anche nel ...