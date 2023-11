“Mezze stagioni” è il nuovo singolo dei Muno

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dal 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildei. “” è un brano che parla del risveglio da un periodo di assopimento e della voglia di riprendersi tutto il tempo perduto. E’ il momento in cui d’un tratto ti accorgi che non sei trasparente e che c’è un mondo che ti aspetta. Il riferimento è poi per antitesi a Battiato e la sua “Stagione dell’amore” che viene e va e per questo il Rhodes ha un giro che lo ricorda. Il pezzo cambia tonalità ad ogni ritornello per comunicare lo slancio sempre più deciso verso la nuova realtà e lasciandosi alle spalle il periodo delle cose a metà fino ad esplodere nel motivo finale che è un messaggio universale di amore ...