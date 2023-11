Metz | un Super Fognini annienta Sonego e vola in semifinale

Il miglior Fabio Fognini del 2023 gioca un match di altissimo livello e strapazza con un severissimo 61 62 il piemontese Lorenzo Sonego qualificandosi per le semifinali dell'Atp 250 di. "Ho giocato - ha dichiarato Fognini a fine incontro - uno dei migliori match dell'anno; da fondo campo credo di non aver sbagliato una palla, ho cercato di non farlo entrare in campo e sono ...

Qualifié pour les quarts de finale à Metz (4-6, 7-6 [6], ab.), mercredi, Luca Van Assche a eu une pensée pour Stan Wawrinka, contraint à l'abandon.« Comment avez-vous réagi à ce coup du sort après l'a ...