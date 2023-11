Met gala 2024 | il tema dell’exhibition riflette sulla caducità della moda

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 9 novembre 2023) Life&People.it Svelato il dress code del Metedizione; “Sleeping Beauties: Reawakering Fashion” è infatti il nomenuova mostra che inaugura il prossimo 10 maggio al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York anticipata come da tradizione proprio dall’iconica serata glamour di beneficenza, pianificata il prossimo 6 maggio. L’allestimento punta i riflettori sui tesorirari e fragili, molti di questi mostrati per la prima volta in pubblico con una esposizione innovativa e in costante dialogo con le creazioni contemporanee dei couturier moderni. Una mostra rivoluzionaria Intercettato dai media Max Hollein, Direttore nonché Amministratore Delegato del Met, ha parlatomostra come un evento in grado di ampliare i confini dell’immaginazione dei ...