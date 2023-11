Mentre cresce nel nostro Paese l' uso di bici e monopattini | crescono anche i rischi Per tutti Tra due ruote sui marciapiedi | auto sulle ciclabili e pedoni fuori dalle strisce | la convivenza con gli altri utenti della strada è fonte di ansia e tensione I risultati dello studio “Road-sharing” realizzato da IPSOS per Fondazione VINCI Autoroutes

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 novembre 2023) Aumenta in Italia l’utilizzo abituale mezzi di trasporto e modalità di spostamento alternative all’, ed è una buona notizia. Ma latra attori differenti sulla scena rende la vita in città molto complicata e (ennesima)d’. Tra invasione delle corsie destinate adtipi di veicoli,sui, sono tanti i comportamenti che non solo ci guastano l’umore fin dal primo mattino ma ci mettono in serio pericolo. È quanto risulta dalla terza edizionedaper...