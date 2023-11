Mensa scolastica non a norma | sequestro dei Nas

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) I Nuclei Antisofisticazione e Sanitá (NAS) di Salerno e il personale medico dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino dopo un sopralluogo alladi una scuola irpina a seguito di segnalazioni, hanno adottato il provvedimenti didegli spazi in luogo di carenze igienico-sanitarie e scarsa qualità degli alimenti. Stop al servizio di refezionenel Comune di Altavilla Irpina dove la notizia, circolata rapidamente sui social, ha giá suscitato forti reazioni tra la comunità in particolare tra i genitori, orpresi dall'accaduto. La situazione è attualmente in via di aggiornamento per ulteriori dettagli.