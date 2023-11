Melory Blasi | brutta disavventura per la sorella di Ilary | cosa è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 9 novembre 2023) Social. . La nota conduttrice tv,, ha due sorelle. La più grande è Silvia, invece la più piccola di casa è. Nello specifico l’ultima delle sorelleha avuto unain queste ore.ha 33 anni ed è a poche settimane dal parto. Sui social ha raccontato la notte da incubo. La donna è andata nel panico dopo che si è accorta che non le si toglievano più gli anelli e il dito stava andando in cancrena.Leggi anche:su tutte le furie per le rivelazioni private su Francesco Totti eLeggi anche:su tutte le furie per le rivelazioni private su Francesco Totti eLeggi anche: ...