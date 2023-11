Meloni | pronti a sostenere start up italiane del settore dell' intelligenza artificiale

Leggi su agi

(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - "Noi ci stiamo muovendo, ed è in fase di costituzione un fondo specifico perleupdel. Lo ha detto Giorgia, presiedendo il comitato interministeriale per la transizione digitale. "A questo proposito sono d'accordo col sottosegretario Butti quando dice che dobbiamo lavorare per la nascita di campioni nazionali anche in questo campo, nel quale possiamo essere all'avanguardia, purchè si lavori sul tessuto produttivo e industriale, per essere all'altezzaa sfida a livello globale", ha aggiunto. "Siamo di fronte ad una grande rivoluzione, diversa da quelle che ci hanno preceduto, per la velocità e l'impatto che può avere sulle nostre vite e sulle nostre ...