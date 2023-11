Meloni | il potere come dietrologia | si svela solo quand’è protetto dall’invisibilità e dal segreto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dello scherzo telefonico cui sono abboccati Giorgiae gli allocchi del suo staff, molto è già stato detto. Sulle falle del sistema di sicurezza che dovrebbe preservare il Primo Ministro da approcci non verificati, sull’assoluto dilettantismo della sua squadra di improvvisati, su tutte le cose che chiunque abbia un minimo di cultura storico-politica conosce – a partire dal nome dell’ultranazionalista ucraino Stepan Bandera – mentre lei dichiara serenamente di ignorare. “Ma laè bravissima, preparatissima, studia tutti i dossier…” – è la formula che l’indottrinamento generale ha prescritto venga pronunciata a ogni piè sospinto, recitata fino alla nausea dai finti nemici del governo – ‘Stampubblica’ e altri simpatizzanti in borghese – che puntano sostanzialmente a entrare nelle fila della nuova classe padrona o comunque a non disturbare che ...