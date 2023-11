Meghan Fox e il dolore per la figlia mai nata | “Voglio tenerti la mano | sentire la tua risata | ma ora devo dirti addio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Forse se tu non avessi, forse se io non avessi”, scrive Megan Fox nel suo libro di poesie “Pretty Boys Are Poisonous” (“I bei ragazzi sono velenosi”), uscito il 7 novembre negli Stati Uniti. Con queste parole, l’attrice americana ricorda lamai, persa nel 2022 a dieci settimane di gestazione. Le sue parole sono un’espressione dele della sofferenza che ha provato in seguito a questa tragedia: “lala tua, ma ora“, scrive. Non manca, ovviamente, il desiderio di stringere la, immagitra le sue braccia: “Pagherò qualsiasi prezzo, dimmi per favore quale è il riscatto per la sua anima?”. La ...