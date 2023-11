Media spagnoli | “C’è l’accordo tra socialisti e Junts per Sanchez premier”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il Partito socialista spagnolo e, formazione politica dell’ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, hanno raggiunto un accordo in base al quale gli indipendentisti catalani appoggeranno l’investitura di Pedrocome. In cambio, verrà promossa una legge di amnistia per chi è stato condannato, imputato o indagato per il tentativo di secessione della Catalogna. Ne danno notizia El Paìs e la radio tv pubblica spagnola Rtve, citando fonti vicine ai negoziati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.