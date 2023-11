Max Pezzali incontra Max Pezzali nella campagna promozionale di Sky Glass

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per ladi Sky, l'intelligenza artificiale mette faccia a faccia il popolare cantautore degli 883 Maxcon il suo alter ego anni '90. Maxsi imbatte nel suo se stesso giovane degli anni '90 grazie all'intelligenza artificiale. Il tutto avviene al centro della nuovadi Sky, la TV di ultima generazione che integra in un'unica interfaccia i contenuti di Sky, delle app di streaming e dei canali in chiaro. Come uomo immagine dellaè stato scelto proprio Max, artista simbolo del pop italiano, che si imbatte nel suo alter ego del 1993, ricreato grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. La...