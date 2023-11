Maurizio Barendson | l’uomo che inventò Novantesimo minuto e molto altro

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 novembre 2023) A differenza dei suoi compagni di liceo che vissero a lungo, molti ben oltre i novantanni, e che, a Napoli, tra la fine degli anni Trenta e i primi anni del dopoguerra, sotto il nome de “i ragazzi di via Chiaia”, furono la meglio gioventù di una generazione di luminose idee e di belle speranze, cresciuta insofferente sotto il fascismo e poi divenuta rapidamente adulta nei giorni della Liberazione,, nato cento anni fa, il 9 novembre 1923, morì presto. Aveva infatti poco più di 54 anni quando, nel gennaio del 1978, non sopravvisse all’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto alcuni giorni prima in una clinica romana. Ma la sua vita era stata piena di cose che meritano di essere ricordate. Il suo cognome nordico portava il segno di lontane origini olandesi. Orafi ebrei in fuga dall’Olanda alla fine del Settecento, dopo un ...