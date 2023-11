Matera | “Dal Ministero due importanti progetti per il Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un risulta straordinario per il nostro territorio nell’ottica di prevenire il rischio di tipo idrogeologico”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica. Con altrettanti decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sono stati finanziatiper 120 milioni di euro in tutta Italia per interventi volti a prevenire, appunto, le insidie di tipo idrogeologico. Rispetto a questa mole di risorse, 12 milioni sono riservati al territorio della Regione Campania e circa 9 al. Ad essere finanziati, in particolare, l’intervento di riduzione rischio idrogeologico e franoso di contrada Pezzapiana/Valli/Case/Varrone/Valle Giordana, per 6,5 milioni di euro, nel Comune di Pietraroja e ...