Maserati svela MC20 Notte | edizione limitata della supersportiva

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) MODENA (ITALPRESS) –presenta, la primasuanata per correre in pista e cresciuta per esibirsi su strada. LaEdition celebra lo spirito audace che da sempre anima il Tridente, dal giorno in cuiprese parte per la prima volta a una delle gare più leggendarie di sempre. La, che segna il ritorno del Tridente alle sue radici di supercar unendo sportività e lusso, oggi è ancora più vicina alla sua anima competitiva grazie allaEdition, una serie esclusiva di 50 esemplari in tutto il mondo, il cui design è ispirato al potere mistico e intenso dell’oscurità. Una creatura ruggente, concepita per sedurre ...