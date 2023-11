Masciangelo | “Obiettivo serie B | ecco con chi ce la giochiamo”

Leggi su anteprima24

La sua voglia di Benevento, di giocare e di vincere l'aveva espressa già nel post partita col Potenza, quando un suo gol valse i tre punti per il Benevento. Edoardoha ribadito tutto questo (e altro) in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb per la rubrica "A tu per tu". Queste le parole dell'esterno sinistro della Strega. Gol – Un gol importantissimo, lo cercavo da tempo. Vengo da un periodo difficile, duro. Gli ultimi sei mesi l'anno scorso sono stato lontano del campo per un problema alla fascia plantare. Oggi ho ritrovato uno stato ottimale, sono tornato a divertirmi. Volevo il gol, l'ho trovato. E abbiamo vinto. Messina – La partita a Messina è stata ben giocata su un campo difficile. E sono felice di come l'ho affrontata. Ho ritrovato una gamba importante e ottimi stimoli. La squadra mi ha messo in condizioni di fare ...