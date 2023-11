Marsiglia-Lione | niente sanzioni all’OM | il recupero avrà luogo al Velodrome col pubblico

(Di giovedì 9 novembre 2023) La partita trasarà recuperata il 6 dicembre alle 21:00 al. Nessuna sanzione per l’OM. E quindi nessun settore chiuso e nessun campo neutro per ildella partita, rinviata lo scorso 19 ottobre dopo la sassaiola al pullman ospite e il conseguente ferimento di Fabio Grosso. L’incidente è avvenuto a 500 metri dallo stadio e di conseguenza la LFP ritiene che ilnon possa essere considerato responsabile. Respinto quindi il ricorso presentato dalper la mancanza di provvedimenti nei confronti dell’OM. SportFace.

... non è andata così: il giocatore in questione aveva deciso, anche, di giocare la partita, il derby italiano tra Gattuso e Grosso poi saltato in Francia perché è stato assaltato l'...

Bienvenus a Lione, dove il calcio da qualche mese va alla rovescia. La squadra che nella prima decade del nuovo millennio aveva dato vita a una vera e propria egemonia in Francia vincendo la Ligue 1 p ...