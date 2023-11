Maria De Filippi sbotta contro Elena a UeD | “Basta | ora dici la verità” lei crolla

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne,Di Brino e Maurizio Launo sono stati messi con le spalle al muro daDe. I due protagonisti hanno continuato con i loro tira e molla che, purtroppo, non stanno convincendo molto i presenti in studio, e neppure il pubblico da casa. La conduttrice, allora, ha spronato i due a prendere una decisione drastica.e Maurizio a UeD: i teatrini hanno stancato La conoscenza trae Maurizio sta proseguendo a Uomini e Donne.De, però, è apparsa un po’ spazientita dai continui giochetti di cui si stanno rendendo protagonisti la dama e il cavaliere. A tal proposito, la padrona di casa ha riportato in studio ...