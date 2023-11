Manovra | Martella Pd | ' Zaia difende sanità pubblica? Benissimo | venga con noi sabato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “In un'intervistata oggi dal Gruppo Nem, il presidente della Regione Veneto viene chiamato ad analizzare lo stato dellaveneta. Ebbene, tra una difesa a spada tratta del pubblico e la solenne promessa che il privato non avrà ulteriore spazio,punta l'indice sul taglio delle pensioni previsto dalla Finanziaria. Ottimo: chieda allora al Governo Meloni di stanziare nellale risorse che servono per evitare un'ulteriore fuga dei professionisti dallae per tenere in piedi il sistema. Noi lo faremoin piazza a Roma. Faccia un salto anche lui, lo aspettiamo”. Così su Facebook il senatore Andrea, segretario regionale del Pd del Veneto.