(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “In un momento difficile come questo abbiamo necessità e urgenza di dare unimportante aiinternazionali. Le risorse sono state concentrate per sosteneree lavoratori. Alle opposizioni chiediamo di confrontarsi nel merito”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio

... Cargo Rail Italy opererà con circa 30 addetti e 3 locomotori diche rispondono ai più ... Secondo l'amministratore delegato di Cargo Rail Italy, Roberto, l'operazione ha una valenza ''...

Manovra: Lupi (Nm), ‘sostegno a famiglie, imprese e lavoro segnale ai mercati’ La Ragione

Manovra, Lupi: “Abbiamo condiviso tutto il contenuto proposto” - Il ... Il Sole 24 ORE

"Da giorni illustri esponenti di governo e maggioranza ripetono che la norma inserita in legge di Bilancio che taglia le pensioni ...3' di lettura 09/11/2023 - La storica rassegna Andar per fiabe dedicata ai più giovani e organizzata da AMAT, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, il sosteng ...