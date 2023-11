Manovra | Landini incontra Schlein | consenso su richiesta modifiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) – “Abbiamo illustrato le ragioni che ci hanno portato a proclamare lo sciopero nazionale con la Uil. Abbiamo ribadito il nostro giudizio negativo sulla, abbiamo chiesto la disponibilità del Pd, come stiamo facendo con tutte le forze politiche, di sostenere proposte di modifica della legge di bilancio e abbiamo trovato una disponibilità e unalle critiche che abbiamo esplicitato”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, dopo averto al Nazareno la segretaria del Pd Ellycon i gruppi parlamentari di Camera e Senato. “Credo sia importante che il Parlamento diventi il luogo in grado di raccogliere le richieste di cambiamento alla politica economica e sociale del governo che vengono dal Paese e delle forze sociali in questo caso ...

Roma, 9 nov. No. La Cgil sara' in piazza il 17 novembre e con gli scioperi. Tutto il mese di novembre sono in piazza. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, uscendo dallincontro al Nazareno con la segretaria del Pd Elly Schlein e rispondendo a chi chiedeva se sabato partecipera' alla manifestazione indetta dai Dem. Consideriamo importante una ...

Manovra, Landini: "Si e' poveri lavorando, e' inaccettabile" - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

Manovra, Landini con la solita lagna: “Il governo ci ignora, scioperiamo” Il Tempo

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha incontrato i gruppi parlamentari del Pd e la segretaria Elly Schlein al Nazareno ...Roma, 9 nov. (askanews) - 'No. La Cgil sarà in piazza il 17 novembre e con gli scioperi. Tutto il mese di novembre sono in piazza'. Lo ha detto ...