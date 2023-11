Maltempo | terrore in città | crolla un parcheggio | auto inghiottite nella voragine

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un muraglione di sostegno a Genova èto, causando il trascinamento di almeno duemobili e depositandosi contro un edificio sottostante. Non si segnalano feriti. Il cedimento ha avuto luogo in via Cabrini, vicino a via Acquarone. I detriti sono precipitati vicino ad un palazzo e all’interno di un appartamento. Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto. Le forti piogge recenti sono sospettate come causa del disastro. Sei appartamenti sono stati evacuati a seguito della frana in via Cabrini, nel quartiere Castelletto. Gli appartamenti colpiti sono quelli al primo piano, dove i detriti e lemobili sono caduti. I balconi di due abitazioni sono stati strappati via dalla frana. Dopo il crollo, una caldaia ha preso fuoco, costringendo i vigili del fuoco a interrompere l’erogazione del gas in tre ...