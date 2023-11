Maltempo | allerta meteo da mezzanotte per le successive 24 ore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato, un avviso dimeteo per condizioni avverse di colore giallo valido dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani venerdì 10 Novembre 2023. Tra gli scenari previsti si segnalano: precipitazioni da locali a ...

Meteo, allerta maltempo per l'arrivo del ciclone di San Martino. Le previsioni Sky Tg24

Firenze, 9 novembre 2023 - A Campi Bisenzio (Firenze), sospensione momentanea dell'attività di volontariato per l'alluvione a causa dell'allerta meteo codice arancione per la Toscana Nord e Ovest che ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido a partire dalle 23.59 di oggi fino alla stessa ...