“Mai successo nella storia del programma” Amici 23 | l’annuncio bomba di Maria sorprende tutti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sicuramente l’ultimo daytime di23 è stato avvincente soprattutto per un grande annuncio, che ha reso orgoglioso, ed incredibilmente felice, uno degli studenti della scuola televisiva diDe Filippi. Di fronte a sé ha indubbiamente una fiorente carriera. Non era maidella trasmissione. Si ricordano una lunga serie di record segnati da artisti nati nello storico talent show, che tutt’oggi fanno parlare di sé ed alcuni ormai sono capisaldi della musica italiana, con grandi soddisfazioni anche a livello internazionale. Però quello annunciato ieri nel daytime di23 è il primo vistodel format.23,di...

"Oltre 2mila brand è un record per Eicma, non era. Di questi " ha commentato il presidente di Eicma, Pietro Meda " il 30% sono nuovi espositori, quindi oltre a recuperare qualche gruppo ...

Il Napoli in ritiro prima dell'Empoli, non era mai successo in casa ... IlNapolista

L'opposizione unita, e non era mai successo, interviene su un caso ... Porta di Mare

Insomma, io non ho mai visto una lira!» Gianco è soltanto uno dei tanti ... Agli Shampoo solo la gloria «L’album ebbe un successo strepitoso, ma i componenti degli Shampoo che avevano creato ...«Non sono mai stato il primo della classe, ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Aspettavo che qualcuno intervenisse ...