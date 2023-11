Madrid | attentato all’ex presidente del Partito popolare catalano | colpito in volto da uno sparo È stato uno dei fondatori di Vox

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’exdeldella Catalogna, il 78enne Alejo Vidal-Cuadras, è in condizioni gravissime dopo esserein faccia da un colpo di pistola in pieno centro a, nel quartiere di Salamanca. Vidal, che è anche uno deidi Vox – ildi ultrasestra guidato da Santiago Abascal – stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata a bordo di una moto e gli ha sparato da una distanza di circa due metri. L’arriva nel giorno in cui i socialisti hanno stretto ufficialmente l’accordo con gli indipendentisti catalani, guidati da Carles Puidgemont, per la formazione del nuovo governo guidato da Pedro Sánchez: un patto che prevede come contenuto principale la ...

"Condanniamo con fermezza l'di. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Aleix Vidal - Quadras recuperi presto", ha detto il leader dei Popolari ...

