“Ma sei è davvero tu? Spettacolo” Sorpresa | la vip di Canale 5 sembra un’altra Tutti impazziti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) La riconoscete? La foto sta correndo veloce sul web tra i fan di Amici. Il programma di giovani talenti è ormai entrato nel cuore dei fan da diversi anni. I volti degli allievi così come quello dei professori sono ormai diventati noti al pubblico. E quando emerge una foto dal passato si fa presto a farla diventare virale. Ed è proprio quello che è accaduto con lo scatto che ritrae una delle prof più chiacchierate del programma. Provate a scoprire di chi si tratta attraverso i nostri indizi. Amici 2023, la foto dal passato della prof fa il giro del web. Discreta ma sempre presente, riservata sulla propria vita privata, ma pronta a rivelarsi all’occorrenza. La professoressa del talent show di Maria De Filippi è ormai divenuta un volto storico del programma e di anno in anno divide l’opinione del pubblico proprio per il suo carattere. Leggi anche: “Lascia in pace mio figlio”. Amici ...