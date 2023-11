“Ma che ti succede?” Ballando con le stelle | Mammucari arriva e la trova così | “Ah | sei viva”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023)con le2023, ‘attimi di paura’ durante la preparazione alla puntata di sabato prossimo, la quarta del programma. Protagonista in sala prove è stato Teo. Teo che si è candidato esplicitamente alla vittoria finale mentre il programma e Milly Carlucci devono fare i conti con l’addio di Lino Banfi. Nella puntata di sabato, infatti, il comico dirà addio alla pista come anticipato nei giorni scorsi al settimanale Chi. Un addio che si consumerà nonostante i tentativi della conduttrice di fermarlo. >“Non è possibile, ma che schifo è?”. Grande Fratello, scoperta choc in piscina: cosa hannoto in acqua. Disgusto generale Per un motivo ben preciso. “La salute non c’entra – spiega Lino -. Io mi sento benissimo. Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a ...