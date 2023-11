M5S | Saiello | “La Regione garantisca l’assistenza ai bambini affetti da autismo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ogni anno in Campania si ripete una tragica storia. I centri convenzionati che hanno in caricaautistici sono costretti ad interrompere l’erogazione delle prestazioni per raggiunti limiti di spesa. E’ accaduto pochi giorni fa anche ad Ottaviano dove un centro accreditato aveva annunciato lo stop alle terapie per il superamento dei tetti di spesa. Solo grazie alle proteste dei genitori è stato raggiunto un accordo traCampania, Asl Napoli 3 Sud e centro di riabilitazione per la ripresa delle attività. Non si possono trattare terapie destinate acon, che necessitano di assistenza costante, alla stregua di altre analisi. Non è possibile subordinare a tetti di spesa fondi che sono necessari per una condizione cronica come l’e privare ...