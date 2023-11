M O | Tajani | sosteniamo Israele ma si impegni a difendere i civili

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) – L’Italia arriva a Parigi, che ospita la conferenza internazionale per affrontare la situazione umanitaria a Gaza, con “grandissimo senso di responsabilità, con equilibrio, con impegno totale. Non siamo sonnambuli, non vo- gliamo precipitare ancora più in fondo nella guerra”, dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioal Corriere della Sera di ritorno dal G7 in Giappone. “Ci siamo confrontati con i nostri alleati internazionali, Usa, Canada e Giappone. Abbiamo discusso con un incredibile senso di responsabilità e realismo. Noi europei, uniti. Il nostro messaggio è chiaro: condanniamo l’attacco terrorista del 7 ottobre,cheha il pieno diritto a difendersi, ma chiediamo a tutti e quindi allo stessodii ...