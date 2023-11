, 9 nov. Il ministro degli Esteri Antonioe' arrivato questa mattina aper partecipare a una Conferenza internazionale che riunisce i principali attori coinvolti nella risposta umanitaria a Gaza. Levento e' stato organizzato su ...

Missione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

M.O., Tajani a Parigi per Conferenza sulla crisi umanitaria a Gaza ... Il Denaro

A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Vogliamo – aggiunge ... In merito alla conferenza di Parigi dice: «Il governo francese ha organizzato ...Trattative per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di 3 giorni di tregua. Tajani oggi a Parigi alla conferenza umanitaria per Gaza. Netanyahu “finisca il lavoro”, dice DeSantis. Gli Usa bombardano ...