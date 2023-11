Luisa Corna a “La volta buona” | il racconto inedito e innamorato del matrimonio

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 novembre 2023)ha sposato un ufficiale e gentiluomo. A ribadirlo la stessa showgirl ospite di Caterina Balivo a La, dove ha parlato a lungo delle sue nozze con Stefano Giovino, celebrate lo scorso settembre dopo una lunga relazione (e convivenza). Un amore nato quasi per caso, sulle note di Cuore e vento, canzone dei Modà, e vissuto nel massimo riserbo, lontano da gossip e malelingue. Ildi“Stefano mi è piaciuto subito, con i suoi modi, la cortesia, la gentilezza. Un gentiluomo. Un vero ufficiale e gentiluomo. Dovevo prendere un treno per Roma ma sono rimasta con lui in un bistrot e da allora non ci siamo più lasciati”, ha confessatoin tv. “Il primo incontro è avvenuto in occasione dei ...