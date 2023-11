Luis Diaz | liberato anche il padre rapito in Colombia

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo 14 giorni è statoildell'attaccante del Liverpool. A dare l'annuncio i mediani.Manuelera statoda una banda di guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) nel dipartimento di La Guajira ininsieme alla moglie, che era stata rilasciata dopo poche ore. La donna era stata soccorsa nella città di Barrancas, come ha reso noto Gustavo Pedro, presidente della. Secondo le ricostruzioni, la coppia era ad una stazione di servizio quando è stata avvicinata da uomini armati, che erano in sella a motociclette. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Era stato rapito da una banda di guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale nel dipartimento di La Guajira. Il padre dell'attacante del Liverpool libero dopo 14 giorni ...