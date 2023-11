Luis Diaz | liberato anche il padre dell’attaccante del Liverpool

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo 14 giorni è statoildel. A dare l’annuncio i media colombiani.Manuelera stato rapito da una banda di guerriglieri dell’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) nel dipartimento di La Guajira in Colombia insieme alla moglie, che era stata rilasciata dopo poche ore. La donna era stata soccorsa nella città di Barrancas, come ha reso noto Gustavo Pedro, presidente della Colombia. Secondo le ricostruzioni, la coppia era ad una stazione di servizio quando è stata avvicinata da uomini armati, che erano in sella a motociclette. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il padre del calciatore del Liverpool Luis Diaz, rapito il 28 ottobre in Colombia dalla guerriglia dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln), è stato liberato giovedì, secondo le immagini diffuse ...