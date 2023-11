Longhi | «Inter | delitto perfetto! Vittoria studiata a tavolino»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’ieri ha battuto il Salisburgo per 0-1 anche grazie a un subentro decisamente ispirato di chi ha iniziato in panchina.venuto al Processo su Radio Sportiva, dà valore allache porta gli ottavi di Champions League in anticipo. LETTURA CORRETTA – Brunosulla due giorni di Champions League per le milanesi: «Il Milan ha giocato contro il PSG, ma ovviamente deve fare anche conto delle partite prima. Sulla carta soprattutto quella col Newcastle United doveva essere abbordabile. Lascio da parte i paragoni e dico che ieri abbiamo assistito da una partita particolare, quella dell’. Sembrava: partire con molte alternative, far sfogare una squadra che corre a velocità pazzesca, farli stancare e ...