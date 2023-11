Longhi | «Bisseck autorevole! Thuram sopra le aspettativa dell’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) In Salisburgo-Inter tutti gli occhi erano puntati su, all’esordio da titolare con la maglia nerazzurra. Sul giovane difensore e sulla prestazione disi focalizza Bruno. RISPOSTE POSITIVE – Salisburgo-Inter non porta solo la qualificazione agli ottavi di Champions League ma anche buone risposte dal campo a Simone Inzaghi. Bruno, ospite a “Microfono Aperto” di Radio Sportiva, lo sottolinea così: «La gara dil’ho vista bene perché ha dimostrato nonostante non avesse mai giocato da titolare e fosse stato catapultato dal campionato danese alla Champions League, ha giocato con autorevolezza. E questo vuol dire che è un ragazzo che sa stare in campo e un giocatore sul quale Inzaghi può contare in caso di bisogno. Purtroppo ha pagato pegno, perché con Inzaghi quando becchi ...