Londra si prepara a weekend da incubo | si temono scontri hoolingans-manifestanti filopalestinesi

(Di giovedì 9 novembre 2023) C’è tensione in Gran Bretagna in vista della manifestazione pro palestinese prevista per sabato, in unin cui si ricordano i caduti delle due guerre mondiali. Gruppi di tifosi di calcio estremisti, scrive il Daily mail, si stanno organizzando per venire adomenica, affermando di voler difendere la cerimonia ufficiale per i Caduti dalle potenziali minacce “dell’estrema sinistra e i pro-palestinesi”. Già la marcia pro palestinese di sabato aveva causato polemiche per la coincidenza con la festa dell’11 novembre, in cui si ricorda l’armistizio della prima guerra mondiale. Si tratta di una ricorrenza molto sentita dai britannici che portano per giorni all’occhiello il ‘poppy’, un papavero rosso, per ricordare i caduti. Il 12 è prevista una cerimonia nazionale al Cenotaffio di Whitehall in onore dei morti delle due guerre. Malgrado non sia ...