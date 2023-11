Lombardia | Di Marco | “Dalle case di comunità alle liste d’attesa La sanità è allo sbando”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nicola Di, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, lei ha cominciato a far visita in maniera anonima ad alcunedi. Che situazione ha trovato? “Una situazione a dir poco imbarazzante. In alcune non ho trovato i servizi che mi aveva messo nero su bianco Regione. Mi era stato comunicato che fornivano determinate prestazioni ma dalla mia ricognizione ho scoperto che non era così. Nella casa didi via Masaniello all’ingresso ho chiesto se avevano materiale informativo su quali servizi fornissero. Mi è stata data la fotocopia di un foglio scritto a mano con l’elenco, senza logo e senza indicazione della struttura. Le pare normale che a un cittadino che vasportello Regionefornisca questo ...