“L’odio razziale e antisemitismo incompatibili con principi della scuola costituzionale” | Valditara sulla docente di Roncade

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 novembre 2023) Con riguardo al casodi matematica (nella foto)dell’Istituto H-Farm di(Treviso), che avrebbe pubblicato su Instagram un post, poi rimosso, corredato dalla scritta “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, su impulso del Ministro, si è prontamente attivato chiedendo al legale rappresentante dell’istituto informazioni esaustive e immediate sui fatti e di essere messo a conoscenza delle misure adottate.antisemita: l’iter disciplinare di accertamento e di eventuale sanzione può essere avviato soltanto dall’istituto stesso C’è anche da dirre però, che trattandosi in questo caso di unastraniera non vigilata dal MIM, l’iter ...