Lobotka trasformato da meraviglioso creatore di spazi a taglialegna

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Meret: Para e pure bene in occasione del pareggio dei berlinesi. Qualche buona uscita. Quest’anno gli tocca il ruolo di pungiball. Ha già superato il numero di tiri subiti contati dall’inizio della sua esperienza a Napoli. Incredulo 6,5 Di Lorenzo: Non sa più che fare. Ci prova in attacco, ci prova in difesa. Corre meno dello scorso anno ma perde più energie perché mentalmente deve accettare una lunghezza di reparti che nemmeno nei peggiori tornei di calciotto. Affannato 6 Rrhamani: Amir fa il suo, lo fa con il parabrezza appannato, prova a sbrinarlo ma quest’anno non si capisce se è lui che non rischia più l’anticipo alto o se è un diktat dell’alleantore. Sfiora il gol sull’ennesimo angolo a favore. Tergicristallo 6 Natan: Colpisce il palo, svetta al suo solito. Si propone anche in avanti. Non ha particolari colpe sul pareggio. Tiene bene il due contro due costante a cui è sottoposto ...