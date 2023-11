Lo spread è aumentato per colpa della manovra | la Bce inchioda il governo Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Negli ultimi giorni loè tornato stabilimente sotto la soglia psicologica dei 200 punti base. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi preoccupa un po’ meno, nonostante rendimenti ritenuti ancora elevati. Ma non c’è dubbio che negli ultimi mesi, in particolare da settembre, il livello sia nettamente salito. Per la Bce questo andamento ha una spiegazione ed è imputabile soprattutto all’operato delguidato da Giorgiae alle notizie relative alla. Un dato evidenziato dalla Banca centrale europea nel suo bollettino.in salita, la Bce dà laallaCome spiega la Bce nel bollettino, in Eurozona i rendimenti dei titoli di Stato decennali “si sono generalmente mossi in linea con i tassi a lungo termine ...