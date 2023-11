LIVE Trevisan-Lys | Italia-Germania BJK Cup 0-0 in DIRETTA | inizia l’incontro!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BILLIE JEAN KING CUP 40-40 Primo doppio fallo di Lys. AD-40 Servizio e rovescio a segno per la giovane tedesca. 40-40 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio dell’azzurra. 30-40 Palla break. Arriva un errore gratuito con il rovescio da parte di Lys. 30-30 Colpisce in ritardo questo rovescio. 15-30 La tedesca sotterra in rete il dritto incrociato. 15-15 Servizio vincente Lys. 0-15 Subito un gran dritto inside in carico e profondo di Martina. PRIMO SET 10:11 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via al match con la tedesca al servizio! 10:08 Tutti in piedi per il canto degli ...