LIVE Trevisan-Lys | Italia-Germania BJK Cup 0-0 in DIRETTA | alle 10 00 il primo singolare

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LALADEL SECONDODIDI BILLIE JEAN KING CUP 9:45 Rieccoci amici di OA Sport. Ci avviciniamo a grandi passi all’ingresso in campo delle due giocatrici. Tutto pronto sul Campo 1 dell’Estadio la Cartuja di Siviglia. 9:13 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta delmatch di. Garbin conferma a pieni voti Martina, mentre Schuettler stravolge le previsioni scegliendo Eva Lys come prima singolarista, ed Anna-Lena Friedsam come seconda. La sfida tra le numero due delle rispettive compagini inizierà10.00. A tra poco! Buongiorno e ...