LIVE Trevisan-Lys 7-6 | Italia-Germania BJK Cup 0-0 in DIRETTA | l’azzurra vince un serrato tiebreak

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BILLIE JEAN KING CUP SECONDO SET 7-6 (6) PRIMO SET!!! Scappa via il rovescio di Eva Lys. Termina così un soffertissimo primo parziale. 7-6 SET POINT. Finalmente il dritto uncinato con cui Martina manda fuori campo l’avversaria. Palla set sul servizio del. 6-6 Regalo della tedesca, che manda in rete un comodo dritto. Set infinito, siamo ancora lì. 6-5 Set point Lys. Perde il controllo del rovescio Martina. 5-5 Solidissima in difesa, con Lys che spedisce lunga l’ultima accelerazione di dritto. 5-4 Lys. Bruciante accelerazione di dritto della tedesca. 4-4 Rovescio tagliato corto di ...