LIVE Trevisan-Lys 7-6 4-1 | Italia-Germania BJK Cup 0-0 in DIRETTA | l’azzurra trova il break

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BILLIE JEAN KING CUP 12:10 La tedesca rientra negli spogliatoi per un non precisato problema fisico. MEDICAL TIMEOUT LYS 4-1 Game. Scappa via la risposta di rovescio della tennista nata a Kiev. Martina conferma agevolmente il. 40-15 Perde il controllo del dritto incrociato Lys. Ci sono due palle del 4-1! 30-15 Servizio vincente. 15-15 Stavolta la tedesca gioca una gran risposta di dritto. 15-0 Non passa il dritto lungolinea di Lys. 3-1!!! SI! Arriva il dritto incrociato vincente all’incrocio delle righe del! 30-40 In corridoio il ...