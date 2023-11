LIVE Trevisan-Lys 7-6 2-1 | Italia-Germania BJK Cup 0-0 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LALADELSINGOLARE DIDI BILLIE JEAN KING CUP 2-1 Game. Servizio e dritto a segno per la numero 2na. 40-15 Terzo punto senza sudare vinto da Martina. 30-15 Ancora ottimo servizio dell’azzurra. 15-15 Prima esterna vincente della toscana. 0-15 Punto straordinario della tedesca, che estrae dal cilindro un dritto in corsa stellare. 1-1 Game Lys. A metà rete il dritto di, che torna ora alla battuta. 40-0 Servizio e dritto vincente della tennista nata a Kiev. 30-0 Servizio vincente della tedesca. 15-0 A segno Lys con la bordata di dritto. 1-0 Game. ACE!!! Il primo del match per Martina. AD-40 ...